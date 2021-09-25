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Em obras, Serviço Médico Legal de Cachoeiro funciona em contêineres

A unidade, que fica no bairro Independência, ainda sofre com falta de médicos legistas às quintas-feiras

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 21:11

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 set 2021 às 21:11
Em obras, Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim funciona em contêineres
Em obras, Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim funciona em contêineres Crédito: Montagem| A Gazeta
O Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, tem sido alvo frequente de reclamações de  cidadãos e também funcionários. Atualmente, o local está em obras para melhorar a infraestrutura e o atendimento. Porém, enquanto os trabalhos não são concluídos, os servidores estão atuando dentro de dois contêineres.
A unidade, que fica no bairro Independência, ainda sofre com falta de médicos legistas às quintas-feiras. Na última semana, por exemplo, a família de Charlene de Lemes Gonçalves e Ysaquiely Junia Gonçalves de Araújo (mãe e filha assassinadas), esperou por mais de 30 horas pela liberação dos corpos, que estavam acomodados dentro do carro de remoção.
As condições de trabalho no SML também foram denunciadas pelo Sindicato dos Policiais Civis do Espírito Santo (Sindipol). Segundo a entidade, o setor onde ficam os cadáveres e a geladeira estão separados apenas pela porta do cartório. Quem precisa realizar algum exame ou liberar o corpo de um familiar tem que aguardar em um local cercado por tapumes, sem até opção para sentar.
“Esses dois contêineres poderiam guardar material e não colocar policiais civis para trabalhar num local desses. Além disso, estamos em uma pandemia e precisamos seguir protocolos sanitários. O local é fechado e apertado, indigno para atender”, critica o presidente do Sindipol, Aloísio Fajardo.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Por meio de nota, a Polícia Civil disse que a reforma da unidade de Cachoeiro de Itapemirim está em andamento e a previsão é que a obra dure cerca de cinco meses. O valor investido será de R$ 2.764.118,07.
A PC informou ainda que as necropsias continuam sendo realizadas no próprio SML e, quando a reforma ocorrer especificamente na sala de necropsia, este serviço será transferido para uma sala na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marbrasa. Já outros exames e perícias continuarão sendo realizados nas instalações do SML, durante todo o período da reforma, uma vez que a suspensão do atendimento no local acarretaria transtorno para os moradores da região, que teriam que se deslocar até Vitória para a realização de perícias.
Sobre a falta de médico legista, a Polícia Civil afirmou que a previsão é que os novos policiais civis assumam suas funções até novembro de 2021. Desta forma, 30 médicos legistas, 76 peritos oficiais criminais e 50 auxiliares de perícia médico-legal serão incorporados às equipes.

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