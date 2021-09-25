Em obras, Serviço Médico Legal de Cachoeiro funciona em contêineres

Em obras, Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim funciona em contêineres Crédito: Montagem| A Gazeta

O Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , tem sido alvo frequente de reclamações de cidadãos e também funcionários. Atualmente, o local está em obras para melhorar a infraestrutura e o atendimento. Porém, enquanto os trabalhos não são concluídos, os servidores estão atuando dentro de dois contêineres.

As condições de trabalho no SML também foram denunciadas pelo Sindicato dos Policiais Civis do Espírito Santo (Sindipol). Segundo a entidade, o setor onde ficam os cadáveres e a geladeira estão separados apenas pela porta do cartório. Quem precisa realizar algum exame ou liberar o corpo de um familiar tem que aguardar em um local cercado por tapumes, sem até opção para sentar.

“Esses dois contêineres poderiam guardar material e não colocar policiais civis para trabalhar num local desses. Além disso, estamos em uma pandemia e precisamos seguir protocolos sanitários. O local é fechado e apertado, indigno para atender”, critica o presidente do Sindipol, Aloísio Fajardo.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Por meio de nota, a Polícia Civil disse que a reforma da unidade de Cachoeiro de Itapemirim está em andamento e a previsão é que a obra dure cerca de cinco meses. O valor investido será de R$ 2.764.118,07.

A PC informou ainda que as necropsias continuam sendo realizadas no próprio SML e, quando a reforma ocorrer especificamente na sala de necropsia, este serviço será transferido para uma sala na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marbrasa. Já outros exames e perícias continuarão sendo realizados nas instalações do SML, durante todo o período da reforma, uma vez que a suspensão do atendimento no local acarretaria transtorno para os moradores da região, que teriam que se deslocar até Vitória para a realização de perícias.