Home
>
Polícia
>
Em CPI, professor nega ter matado cachorro a tiros em São Mateus

Em CPI, professor nega ter matado cachorro a tiros em São Mateus

Em depoimento, o acusado disse que foi a pé buscar a filha na escola, no dia e horário que o animal foi morto. Ele não soube dizer se é dele o carro que aparece no vídeo