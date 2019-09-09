Home
Em 10 dias, Força Nacional prende 15 suspeitos em Cariacica

Do dia 30 de agosto, quando a tropa iniciou as ações, até o último domingo (8), o grupo registrou uma média de 450 abordagens por dia. 15 pessoas foram presas