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Durante perseguição, bandidos invadem condomínio em Itaparica

A polícia já prendeu dos suspeitos e está em busca dos demais do grupo

Publicado em 04 de Agosto de 2018 às 18:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2018 às 18:55
Uma perseguição movimentou as ruas de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, na tarde deste sábado (4). Três suspeitos fugiam da polícia de carro, quando abandonaram o veículo e invadiram um condomínio no bairro. Dois acabaram presos. O terceiro conseguiu fugir. 
A movimentação policial, que contou com várias viaturas e até um helicóptero, assustou os moradores de dos condomínios Segunda Etapa e H12, em Itaparica. 
De acordo com a PM, pelo menos três suspeitos teriam roubado um carro na região de Guaranhuns, no município, que depois trocaram por outro veículo, um Nissan March. Após a troca, o grupo realizou um assalto a duas pessoas, em Itapoã. As vítimas acionaram a polícia e passaram as característica do veículo dos criminosos.
O veículo foi visto próximo ao Terminal de Vila Velha, onde começou a perseguição. Na altura da Prefeitura de Vila Velha houve uma troca de tiros. Os bandidos abandonaram o carro em frente à Segundo Etapa e fugiram por dentro do condomínio.
Houve uma nova troca de tiros, e dois dos criminosos foram presos. O terceiro conseguiu escapar. Os detidos foram levados ao hospital porque eles acabaram se ferindo na fuga.
De acordo com uma moradora do H12, quem estava dentro de casa se trancou com medo de ser rendido. Moradores que estavam do lado de fora não entraram em casa, pelo mesmo motivo.
 

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