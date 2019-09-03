Represália

Dupla que incendiou carros em delegacia de Montanha é presa

Em depoimento, os suspeitos confessaram que o ataque foi uma represália pela prisão de um fugitivo

Publicado em 3 de setembro de 2019 às 22:52 - Atualizado há 6 anos

Matheus Ferreira de Oliveira confessou o crime Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Dois suspeitos de atearem fogo nos carros que estavam na delegacia de Montanha, no Norte do Estado foram presos pela polícia. O incêndio aconteceu na madrugada desta terça-feira (3) e a identificação dos suspeitos se deu em pouco mais de 12 horas.

De acordo com a Polícia Civil, um dos detidos é Matheus Ferreira de Oliveira, de 21 anos e um menor, de 17 anos. Eles foram localizados em regiões próximas à delegacia. Ambos confessaram a autoria do incêndio.

“Em depoimento, eles afirmaram que o ataque foi uma represália pela recaptura de um fugitivo. Em abril, um detento chamado Lucas de Jesus Almeida Santos fugiu ao ser conduzido ao Fórum de Montanha para uma audiência. No dia oito de agosto, ele foi recapturado durante uma operação conjunta realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Montanha, e a Polícia Militar”, explicou o responsável pelas investigações, delegado Douglas Trevizani Sperandio.

Ainda segundo a Polícia Civil, a dupla afirmou em depoimento que receberia dinheiro pelo ataque, encomendado por bandidos do grupo criminoso ligado ao fugitivo recapturado. No entanto, o crime foi rapidamente elucidado e os suspeitos identificados.

INVESTIGAÇÃO

Após o incêndio, as equipes das Delegacias de Polícia de Montanha e Pinheiros, chefiadas pelo delegado Douglas Sperandio, com o apoio do Serviço de inteligência da Polícia Militar, iniciaram diligências.

“A primeira pista para identificar a dupla foi obtida analisando imagens de videomonitoramento da delegacia e de estabelecimentos no entorno. As imagens mostram claramente a dupla se aproximando a pé. Alguns minutos depois, é possível ver a fumaça subindo por trás do muro do pátio”, explicou Sperandio.

Com os suspeitos, a polícia encontrou as roupas que eles usavam no momento do crime. Ao serem abordados, nenhum dos dois ofereceu resistência. Já em depoimento, eles afirmaram que usaram apenas um pedaço de papel e um isqueiro para provocar o incêndio.

“Nós acreditamos que não foi só isso, porque as labaredas foram muito altas. O local já passou por perícia da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, e os laudos vão indicar se houve uso de algum produto para acelerar o incêndio. O caso seguirá sob investigação, para identificar os mandantes do crime”, finalizou o delegado.

O delegado representou pela prisão preventiva de Matheus, que será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de São Mateus, e pela internação do adolescente que será encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo (IASES) de Linhares.

INCÊNDIO

O incêndio aconteceu na madrugada desta terça-feira (3). 8 carros, que foram recuperados com restrições de furto ou roubo foram completamente destruídos. Eles estavam estacionados no pátio da unidade policial. Moradores ajudaram a conter as chamas, juntamente com policiais militares que usaram um caminhão-pipa cedido pela Prefeitura de Montanha. Um policial conseguiu salvar duas viaturas e um carro que também estava apreendido.





