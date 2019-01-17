Home
Dupla matou morador de rua com faca de cozinha após bebedeira na Serra

De acordo com o delegado Rodrigo Sandi Mori, os dois criminosos saíram de casa após uma tarde de bebedeira com a intenção "de matar o primeiro que vissem pela frente"