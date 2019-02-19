Home
Dupla leva Bíblia e marmita de motorista em assalto a ônibus em Vitória

Dois homens invadiram ônibus da linha 164, no Centro de Vitória, levaram todo o dinheiro do caixa e os pertences do condutor do ônibus. Polícia procura pelos ladrões