Dupla faz casais reféns, arremessa bebê e até atira exigindo Pix na Serra

"Um estava armado e outro não, mas depois chegou a pegar uma faca. Como acho que o Pix não estava indo, eles pegaram o bebê, o pai reagiu e ele deu um tiro na perna do pai. Depois do tiro, eles correram e a gente conseguiu um desamarrar o outro", contou a dona da casa, em entrevista à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta. Por segurança, ela não será identificada.