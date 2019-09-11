Maiara de Oliveira Freitas foi assassinada na frente da filha Crédito: Reprodução/TV Gazeta/Instagram

Fingindo ser policiais, dois bandidos encapuzados invadiram uma casa, agrediram um morador e mataram uma mulher de 26 anos na frente da filha dela.

Cariacica, na manhã desta quarta-feira (11). A operadora de telemarketing Maiara de Oliveira Freitas foi assassinada na Rua B, do bairro Antonio Ferreira Borges, emna manhã desta quarta-feira (11).

Your browser does not support the audio element. Dupla encapuzada mata mulher na frente da filha de 4 anos em Cariacica

Familiares contaram à Polícia Civil que os criminosos pularam o muro do imóvel por volta das 4h. Armados, eles arrombaram uma porta e invadiram o quarto do pai da vítima.

Eles acordaram o morador, disseram ser policiais e agrediram ele com coronhadas na cabeça. Depois, ordenaram que ele ficasse no quarto e seguiram para o quarto de Maiara.

Maiara de Oliveira Freitas foi assassinada na frente da filha Crédito: Reprodução/Instagram

A mulher foi retirada do cômodo e executada a tiros na frente da filha, de 4 anos. A menina não ficou ferida. Os criminosos fugiram e a polícia foi acionada.

SUSPEITA DE VINGANÇA

Familiares contaram que a vítima morava no bairro há duas semanas. Ela não tem passagem pela polícia. A suspeita é de que a operadora de telemarketing tenha sido morta por vingança.

Há cerca de um ano, o namorado dela foi morto no bairro. Ela teria ajudado a polícia na investigação e foi ameaçada por isso. Ela se mudou para Minas Gerais e retornou a Antônio Borges há 14 dias.

Os parentes revelaram que pretendem se mudar do bairro por medo da violência. A filha de Maiara está abalada, chorando e perguntando sobre o paradeiro da mãe.

DHPM). O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal ( DML ), em Vitória. O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher ().