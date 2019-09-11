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Violência

Dupla encapuzada mata mulher na frente da filha de 4 anos em Cariacica

A vítima é a operadora de telemarketing Maiara de Oliveira Freitas, de 26 anos. O crime aconteceu no bairro Antonio Borges, Cariacica
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

11 set 2019 às 04:55

Publicado em 11 de Setembro de 2019 às 04:55

Maiara de Oliveira Freitas foi assassinada na frente da filha Crédito: Reprodução/TV Gazeta/Instagram
Fingindo ser policiais, dois bandidos encapuzados invadiram uma casa, agrediram um morador e mataram uma mulher de 26 anos na frente da filha dela.
A operadora de telemarketing Maiara de Oliveira Freitas foi assassinada na Rua B, do bairro Antonio Ferreira Borges, em Cariacica, na manhã desta quarta-feira (11).
Dupla encapuzada mata mulher na frente da filha de 4 anos em Cariacica
> Deputado do ES usa tribuna da Assembleia para encomendar crime
Familiares contaram à Polícia Civil que os criminosos pularam o muro do imóvel por volta das 4h. Armados, eles arrombaram uma porta e invadiram o quarto do pai da vítima.
Eles acordaram o morador, disseram ser policiais e agrediram ele com coronhadas na cabeça. Depois, ordenaram que ele ficasse no quarto e seguiram para o quarto de Maiara.
Maiara de Oliveira Freitas foi assassinada na frente da filha Crédito: Reprodução/Instagram
> Troca de tiros entre PMs e clientes de bar termina em morte em Cariacica
A mulher foi retirada do cômodo e executada a tiros na frente da filha, de 4 anos. A menina não ficou ferida. Os criminosos fugiram e a polícia foi acionada.
SUSPEITA DE VINGANÇA
Familiares contaram que a vítima morava no bairro há duas semanas. Ela não tem passagem pela polícia. A suspeita é de que a operadora de telemarketing tenha sido morta por vingança. 
Há cerca de um ano, o namorado dela foi morto no bairro. Ela teria ajudado a polícia na investigação e foi ameaçada por isso. Ela se mudou para Minas Gerais e retornou a Antônio Borges há 14 dias.
> Mais de 600 alunos sem aula em bairro monitorado pela Força Nacional
Os parentes revelaram que pretendem se mudar do bairro por medo da violência. A filha de Maiara está abalada, chorando e perguntando sobre o paradeiro da mãe.
O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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