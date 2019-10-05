Tentativa frustrada

Dupla é presa por roubar chinelos em supermercado de Vitória

Ação aconteceu na tarde da última sexta-feira no bairro Goiabeiras

Publicado em 5 de outubro de 2019 às 09:39 - Atualizado há 6 anos

Dois homens foram presos após uma tentativa de furto de três pares de chinelos no bairro Goiabeiras, em Vitória. O crime aconteceu em um supermercado na tarde da última sexta-feira (04).

Segundo o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, dois homens, um de 31 anos e outro de 20 anos, foram ao comércio e furtaram as sandálias no valor aproximado de R$ 165. Pela câmera de videomonitoramento, a segurança patrimonial do local viu a ação suspeita e abordou a dupla na saída do supermercado.

Na abordagem, a segurança constatou o crime. O homem de 31 anos estava com um par de chinelos calçado e outro na cintura. Já o jovem com a sandália também nos pés.

Os dois suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Vitória e, depois, encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV), onde passarão por uma audiência de custódia.

