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Em flagrante

Dupla é presa por desvio de combustível de caminhões em Mimoso do Sul

Após denúncias, polícia foi a borracharia e flagrou o dono do estabelecimento e um caminhoneiro retirando óleo diesel de carreta. Eles foram autuados e encaminhados a um presídio
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 out 2021 às 19:27

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 19:27

Motorista e dono de borracharia são presos por desvio óleo de caminhões
Motorista e dono de borracharia são presos por desvio óleo diesel de caminhões Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um motorista de caminhão de 52 anos e do dono de uma borracharia de 54 anos foram presos em flagrante pelo crime de furto qualificado durante uma operação da Polícia Civil no distrito de Ponte de Itabapoana, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, nesta quinta-feira (21). A ação ocorreu após denúncias de que vários caminhoneiros estariam desviando óleo diesel dos tanques em uma borracharia da região.
A operação contou com apoio da Polícia Militar. Na borracharia, os policiais ficaram de campana para averiguar a denúncia e flagraram uma carreta estacionada no pátio, enquanto o motorista e o dono da borracharia retiravam o óleo diesel. Os suspeitos já haviam retirado do veículo 30 litros de combustível, que estavam armazenados em dois galões de plástico.
Motorista e dono de borracharia são presos por desvio óleo de caminhões
Motorista e dono de borracharia são presos por desvio óleo de caminhões Crédito: Divulgação/ Polícia Civil
O motorista do caminhão relatou à polícia que era a terceira vez que ele vendia combustível ao dono da borracharia. Em cada ação, eram retirados 40 litros e ele recebia R$ 60 pelo produto desviado.
O dono da borracharia disse aos policiais que comprava o combustível apenas para usar em sua caminhonete, não para revender. A carreta foi levada ao pátio de um posto de combustível e a empresa responsável foi acionada para a retirada do veículo da cidade.
Os suspeitos, que não tiveram seus nomes informados pela polícia, foram autuados em flagrante pelo crime de furto qualificado por concurso de pessoas e encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

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