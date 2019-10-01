Dupla é presa com drogas, arma e munições em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Dois jovens de 20 anos foram presos por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, no Morro do Cruzamento , em Vitória , na tarde desta segunda-feira (30). Uma arma, munições e drogas foram encontrados com a dupla.

Durante patrulhamento, uma equipe da Polícia Militar obteve informações da comunidade sobre um grupo de seis criminosos armados circulando pela região. Policiais se deslocaram para averiguação e durante a abordagem houve troca de tiros. Quatro suspeitos conseguiram fugir. Nenhum policial ficou ferido.

Patrick Gomes de Jesus e João Vitor Alves foram capturados com uma pistola, 41 munições, 86 pinos de cocaína, 152 buchas de maconha, um rádio comunicador, uma balança de precisão e dois carregadores com capacidade para 30 balas.

Os suspeitos foram levados para a delegacia de Vitória, onde receberam voz de prisão em flagrante. Eles permanecem à disposição da Justiça. O material encontrado com a dupla foi apreendido.