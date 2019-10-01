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Morro do Cruzamento

Dupla é presa com drogas, arma e munições em Vitória

Jovens, ambos de 25 anos, foram abordados por uma equipe da Polícia Militar no Morro do Cruzamento

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 10:37

Publicado em 

01 out 2019 às 10:37
Dupla é presa com drogas, arma e munições em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Dois jovens de 20 anos foram presos por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, no Morro do Cruzamento, em Vitória, na tarde desta segunda-feira (30). Uma arma, munições e drogas foram encontrados com a dupla.
Durante patrulhamento, uma equipe da Polícia Militar obteve informações da comunidade sobre um grupo de seis criminosos armados circulando pela região. Policiais se deslocaram para averiguação e durante a abordagem houve troca de tiros. Quatro suspeitos conseguiram fugir. Nenhum policial ficou ferido.
Patrick Gomes de Jesus e João Vitor Alves foram capturados com uma pistola, 41 munições, 86 pinos de cocaína, 152 buchas de maconha, um rádio comunicador, uma balança de precisão e dois carregadores com capacidade para 30 balas.
Os suspeitos foram levados para a delegacia de Vitória, onde receberam voz de prisão em flagrante. Eles permanecem à disposição da Justiça. O material encontrado com a dupla foi apreendido.
Com informações de Tiago Félix, da TV Gazeta

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