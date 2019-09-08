Home
Dupla é presa com arma e R$ 13 mil em dinheiro na Rodovia do Contorno

Um dos suspeitos estava embriagado ao volante, segundo a Polícia Rodoviária Federal

Publicado em 8 de setembro de 2019 às 20:22

Rodovia do Contorno, Cariacica Crédito: Patrícia Scalzer

A Policia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, no início da noite deste sábado (07), na rodovia do Contorno em Cariacica, dois homens por porte ilegal de arma de fogo, receptação, condução de veículo sob efeito de álcool, além da posse de R$ 13.000,00 em espécie.

Agentes realizavam operação com foco no combate à criminalidade no km 294 da BR 101, em Cariacica, quando deram ordem de parada para um veículo GM Corsa Sedan de cor branca. O motorista, no entanto, direcionou o veículo contra os policiais e seguiu em frente na tentativa de fugir da abordagem.

Os policiais foram atrás do veículo, que seguia em direção ao bairro Mucuri em alta velocidade e só parou depois de bater contra o meio-fio. Nesse momento, o passageiro tentou fugir a pé, mas não conseguiu, recebendo, junto com o condutor, voz de prisão em flagrante.

No interior do carro foram encontradas uma pistola calibre .380 com um carregador contendo 18 munições intactas, valores em espécie que totalizaram R$ 13.620,00 e um celular roubado. O condutor do veículo foi submetido ao teste do bafômetro, ficando comprovado o resultado 0,91/mg de álcool expelido dos pulmões.

Os envolvidos na ocorrência já possuíam passagens pelos crimes de tráfico e receptação, o que indica a possibilidade do alto valor em espécie encontrado com a dupla resultar do envolvimento com tráfico de drogas, segundo a PRF.

Fonte: PRF-ES

