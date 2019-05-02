Home
Dupla é presa após negociar venda de celular roubado na internet

Um homem e um adolescente de 17 anos foram levados à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. Com eles, os agentes da Guarda Municipal apreenderam celulares, bicicletas e tablets