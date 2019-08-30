Home
>
Polícia
>
Dupla é presa após agredir refém e agentes da Guarda de Vitória

Dupla é presa após agredir refém e agentes da Guarda de Vitória

O crime aconteceu na Avenida Jerônimo Monteiro, quando um assistente administrativo reagiu a um assalto. Um dos agentes da Guarda Municipal teve dois dedos da mão quebrados