Dupla é presa acusada de aliciar caminhoneiros e roubar cargas no ES

Adenilson Dias da Silva, de 41 anos, e Edivaldo de Carvalho Paim, de 35 anos, foram presos em Linhares. Eles convenciam os caminhoneiros a forjarem um roubo em troca de dinheiro