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Na Enseada do Suá

Dupla é imobilizada por cliente durante assalto a farmácia em Vitória

Assaltantes foram presos em seguida por agentes da Guarda.  Um dos detidos estava usando o relógio que já havia roubado do farmacêutico em um assalto anterior

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 09:37

Publicado em 

24 ago 2021 às 09:37
Assaltantes foram presos pela Guarda Municipal e levados para a Delegacia Regional de Vitória
Assaltantes foram presos pela Guarda Municipal e levados para a Delegacia Regional de Vitória — Foto: Reprodução/TV Gazeta Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Dois homens foram presos na noite desta segunda-feira (23) no momento em que tentavam assaltar pela segunda vez uma mesma farmácia localizada na Enseada do Suá, em Vitória.
De acordo com agentes da Guarda Municipal, um dos presos estava usando o relógio que já havia roubado do farmacêutico do estabelecimento no primeiro assalto.

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Eles foram identificados como Gabriel da Costa e Mateus Nascimento, ambos de 20 anos. A dupla foi presa por volta das 21h pela Guarda após serem imobilizados por um cliente da farmácia.
Para cometer o roubo, Gabriel e Mateus usaram uma faca. No entanto, o objeto acabou sendo tomado das mãos deles pelo cliente.
"Segundo o farmacêutico, um dos assaltantes com a faca anunciou o assalto e exigiu os pertences da vítima e da farmácia", explicou o inspetor Dalcin, da Guarda Municipal de Vitória.
Ao contrário da segunda tentativa, que resultou na prisão, na primeira vez, eles conseguiram assaltar o farmacêutico e fugir levando, entre outros pertences, o relógio da vítima.
"Quando pegamos os pertences que estavam em posse dos assaltantes, o farmacêutico no mesmo momento reconheceu o relógio e o cartão de passagem como se fosse dele", disse o inspetor Dalcin. O objeto foi devolvido ao dono.
A dupla foi levada para a Delegacia Regional de Vitória e confessaram o crime. A dupla disse que decidiu assaltar a farmácia duas vezes para tentar pagar uma prótese do pai de um deles.
"O pai do cara estava precisando, amputou a perna. Eu também estava precisando, o cara me pediu e nós fomos", justificou-se Mateus, já dentro do carro da Guarda Municipal.
Gabriel e Mateus já tinham outras passagens criminais por tráfico de drogas e roubo. Mateus ainda disse que se arrependia de ter praticado os assaltos. "Arrepender eu me arrependo né. Mas é tenso. Quem vai dar emprego para nós, com passagem por tráfico? Me responde aí", disse.
Com informações de Caique Verli, da TV Gazeta

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