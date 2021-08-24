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Vila Velha

Catador de papel é assassinado a tiros em Itapuã

Daniel Bonfim Lourenço,  44 anos, estava na região conhecida como "Beco da Miséria", próximo da Avenida Antônio Ataíde, quando foi executado

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 08:01

Publicado em 

24 ago 2021 às 08:01
Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
O crime será investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um catador de papel foi assassinado a tiros por volta das 23 horas desta segunda-feira (24) no bairro Itapuã, em Vila Velha. Daniel Bonfim Lourenço, de 44 anos, estava na região conhecida como "Beco da Miséria", próximo da Avenida Antônio Ataíde, quando foi executado. A perícia da Polícia Civil encontrou nove perfurações no corpo da vítima.
O crime gerou pânico na região, já que muitas pessoas passavam pela Avenida Antônio Ataíde quando Daniel foi assassinado. Segundo a polícia, a motivação do crime ainda é desconhecida, mas há informações de que a vítima tem várias passagens pela polícia por furtos que eram cometidos na região de Itapuã.

"GUERRA"

Moradores reclamam dos constantes tiroteios por causa do conflito entre traficantes do "Beco da Facada", no bairro Divino Espírito Santo, e do "Beco da Miséria", em Itapoã.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e que nenhum suspeito foi preso. O corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Sobre a reclamação dos moradores sobre constantes tiroteios, a Polícia Civil informou que o serviço de inteligência monitora as atividades criminosas em todos os ambientes e que o trabalho realizado de modo sigiloso.
"A PC ressalta que realiza trabalho de investigação contra o tráfico de drogas, e crimes relacionados, em todo o estado, incluindo na região citada, onde prisões já foram realizadas", diz trecho da nota.
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta

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