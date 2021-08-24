Catador de papel é assassinado a tiros em Itapuã

O crime será investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um catador de papel foi assassinado a tiros por volta das 23 horas desta segunda-feira (24) no bairro Itapuã, em Vila Velha . Daniel Bonfim Lourenço, de 44 anos, estava na região conhecida como "Beco da Miséria", próximo da Avenida Antônio Ataíde, quando foi executado. A perícia da Polícia Civil encontrou nove perfurações no corpo da vítima.

O crime gerou pânico na região, já que muitas pessoas passavam pela Avenida Antônio Ataíde quando Daniel foi assassinado. Segundo a polícia, a motivação do crime ainda é desconhecida, mas há informações de que a vítima tem várias passagens pela polícia por furtos que eram cometidos na região de Itapuã.

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"GUERRA"

Moradores reclamam dos constantes tiroteios por causa do conflito entre traficantes do "Beco da Facada", no bairro Divino Espírito Santo, e do "Beco da Miséria", em Itapoã.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e que nenhum suspeito foi preso. O corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

Sobre a reclamação dos moradores sobre constantes tiroteios, a Polícia Civil informou que o serviço de inteligência monitora as atividades criminosas em todos os ambientes e que o trabalho realizado de modo sigiloso.

"A PC ressalta que realiza trabalho de investigação contra o tráfico de drogas, e crimes relacionados, em todo o estado, incluindo na região citada, onde prisões já foram realizadas", diz trecho da nota.