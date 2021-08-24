Carro roubado e com marcas de tiros é encontrado em Vila Velha

Um veículo com restrição de furto e roubo foi encontrado com perfurações nesta segunda-feira (23) pela Guarda Municipal de Vila Velha, no bairro Santa Rita. Além das marcas de tiros, o carro também possuía cápsulas de bala deflagradas em seu interior.
A perícia da Polícia Civil foi acionada e informou, em nota enviada à reportagem da TV Gazeta, que o veículo será guinchado para passar pela perícia. Por ser uma investigação em andamento, a corporação explicou que outros detalhes não poderão ser repassados.
"A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", finalizou.