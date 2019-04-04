Dupla é detida com arma e drogas em Vitória

Dois homens, um de 25 e outro de 39 anos, foram detidos na tarde desta terça-feira (3), na rua Rua do Canal, Bairro Grande, Vitória. Policiais a paisana passavam na rua por volta das 15h30 quando observaram os suspeitos saindo de uma casa em direção a um matagal, com uma caixa azul.
A Força Tática foi então acionada e, ao chegar ao local, fizeram a abordagem, e questionaram sobre a arma, um dos suspeitos contou que a arma estava no interior da residência. A pistola calibre 380 foi encontrada pelos militares dentro de um guarda-roupa. Mas, ao questionar sobre a caixa azul, os suspeitos negaram conhecimento do objeto.
A equipe da Força Tática realizou buscas no matagal, porém não encontrou a caixa, então acionou Companhia Independente de Operações com Cães, K9 (que utiliza cães farejadores em ações policiais), que localizou as drogas escondidas na região.
No total foram apreendidas 9 munições, 3 tabletes de maconha, 22 pedras de crack, 23 papelotes de cocaína, 14 buchas de maço, material para embalo da droga e R$114 reais.
A ocorrência estava em andamento na 1ª Delegacia Regional de Vitória.