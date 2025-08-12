Home
Dupla de Vila Velha é presa por furtar TV e notebook em Marataízes

Os dois suspeitos retornavam para Vila Velha quando foram abordados em um cerco da Polícia Militar em Guarapari; eles tentaram fugir, mas capotaram com carro

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 10:28

Suspeitos furtam casa em Marataízes e capotam carro em Guarapari
Suspeitos furtam casa em Marataízes e capotam carro em Guarapari Crédito: Polícia Civil

Dois homens, moradores de Vila Velha, foram presos no domingo (10) após furtarem uma residência na localidade de Jacarandá, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos estavam em um carro e tentarem fugir de um cerco policial montado em Guarapari, mas acabaram capotando com o veículo.

O delegado de Marataízes, Thiago Viana, contou que os suspeitos arrombaram o imóvel e levaram uma televisão e um notebook. Com apoio das câmeras de videomonitoramento da Secretaria Municipal de Segurança e do Cerco Inteligente do Estado, o veículo suspeito foi identificado em menos de 10 minutos.

A Polícia Civil disse que os dois suspeitos retornavam para Vila Velha quando foram abordados em um cerco da Polícia Militar em Guarapari. Na altura do bairro Tartaruga, o veículo capotou e os bens furtados foram localizados dentro do carro. Outros itens possivelmente frutos de furto foram achados no veículo. A dupla foi encaminhada à Delegacia Regional de Guarapari. 

