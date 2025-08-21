Crime

Dupla agride motorista de app com deficiência e rouba carro em Marataízes

Os criminosos, de 20 e 26 anos, foram presos; carro foi recuperado na zona rural do município, sem combustível, trancado e sem as chaves

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 13:56

Dupla agride motorista de app com deficiência e rouba carro em Marataízes Crédito: Guarda Municipal de Marataízes

Dois jovens, de 20 e 26 anos, agrediram um motorista de aplicativo de 47 anos, que tem deficiência, e roubaram o carro dele na quarta-feira (20), em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. Conforme boletim de ocorrência registrado pela Guarda Municipal, a vítima foi atingida com socos em sua cabeça durante o assalto e contou que os suspeitos estavam armados.

Câmeras de videomonitoramento da Prefeitura de Marataízes identificaram o carro, um Volkswagen Gol, circulando na cidade e o veículo foi recuperado no mesmo dia, durante a noite, em Jacarandá, zona rural de Marataízes, próximo à casa de um dos suspeitos, o rapaz de 20 anos. O automóvel estava sem combustível, trancado e sem as chaves.

A Guarda informou que o jovem de 20 anos foi detido, e confessou que o crime foi cometido com ajuda do outro suspeito, de 26 anos. O rapaz, levado para a Delegacia de Itapemirim, foi autuado em flagrante por roubo qualificado por ser cometido com o uso de arma de fogo e em concurso de pessoas e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes, segundo a Polícia Civil.

O suspeito de 26 anos não foi localizado pela Guarda durante a ocorrência, mas, segundo a Polícia Militar, também acabou detido e encaminhado à Delegacia de Marataízes. O veículo foi recolhido ao pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).

