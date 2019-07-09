Home
>
Polícia
>
Dupla acusada de assaltos em Cachoeiro é presa após perseguição

Dupla acusada de assaltos em Cachoeiro é presa após perseguição

Um dos suspeitos chegou a lutar com um policial militar durante a abordagem

Gazeta Online

Publicado em 9 de julho de 2019 às 13:03

 - Atualizado há 6 anos

Homem acusado de assaltos em Cachoeiro é preso em flagrante Crédito: Rafael Ferraz - TV Gazeta Sul

Dois jovens, identificados pelas iniciais G.B.S.L. e R.S.B., de 20 e 21 anos, foram presos na noite desta segunda-feira (08), no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Eles são suspeitos de terem assaltado várias pessoas na cidade e foram flagrados por um policial militar de folga.

Recomendado para você

Revólveres, pistola e carregadores estavam escondidos no veículo; um suspeito disse ter pago R$ 28 mil pelas armas no Rio de Janeiro

PRF prende três suspeitos com 4 armas em carro na BR 101, no Sul do ES

Camila Francis da Silva, e o marido dela, Washington Henrique dos Passos, foram presos; a suspeita usava perfil falso para atrair vítimas e extorquir homens casados, segundo a Polícia Civil

Mulher que liderava quadrilha no ES colecionava itens e viagens de luxo

Júri aceitou tese de legítima defesa e absolveu os quatro réus de todas as acusações, apesar de o Ministério Público pedir condenações por outros crimes

Ex-guardas de Vitória são absolvidos em caso de morte ocorrida há 15 anos

Quando eles foram flagrados, no bairro Gilberto Machado, fugiram pelo bairro Paraíso. A Polícia Militar fez a abordagem segurando o carona da moto, mas o piloto acelerou e chegou a arrastar o policial, que precisou entrar em luta corporal para conter o carona. “Nesse acompanhamento um policial teve até lesões provocadas pela fuga da motocicleta”, explicou o tenente da PM, Lucas Egramphonte.

O piloto da moto que fugiu foi surpreendido pelo cerco da PM, na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no mesmo bairro, e acabou caindo no canteiro da avenida. Com a dupla os militares encontraram uma arma de fogo, celulares e relógios.

Os homens e os objetos foram conduzidos para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Com informações de Rafael Ferraz

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

crime

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais