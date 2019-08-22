Duas pessoas ficam feridas em acidente na BR 262

Publicado em 22 de agosto de 2019 às 09:40
Duas pessoas ficaram feridas em um acidente na BR 262, na altura de Alto Lage, em Cariacica, por volta de meio-dia deste domingo (11).
As vítimas estavam em um carro de cor prata e placas MSV 0207. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as primeiras informações são de que o carro perdeu o controle e bateu contra um poste. O condutor do veículo seria uma mulher de aproximadamente 37 anos.
O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado e está prestando atendimento às vítimas. Mais informações em instantes.
