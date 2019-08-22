Home
>
Polícia
>
Duas pessoas ficam feridas em acidente na BR 262

Duas pessoas ficam feridas em acidente na BR 262

Motorista do carro teria perdido o controle do veículo e bateu contra um poste, na altura do bairro Alto Lage

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 22 de agosto de 2019 às 09:40

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente na BR 262, na altura de Alto Lage, em Cariacica, por volta de meio-dia deste domingo (11).

Recomendado para você

A nova estrutura deve atender cerca de 65 pacientes por mês e acabar com o deslocamento de moradores da região para realizar o tratamento em outros municípios

Colatina ganha centro de radioterapia e expande rede de tratamento no ES

Programa do governo federal visa à redução da fila de espera por cirurgias eletivas na rede pública; confira como vai funcionar

Hospitais particulares do ES passam a atender pacientes do SUS

O evento acontece dia 20 de dezembro, a partir das 15h, e vai contar com brinquedos e distribuição de pipoca, algodão-doce e picolé; saiba mais

Ação de Natal terá programação infantil em comunidade de Vitória

As vítimas estavam em um carro de cor prata e placas MSV 0207. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as primeiras informações são de que o carro perdeu o controle e bateu contra um poste. O condutor do veículo seria uma mulher de aproximadamente 37 anos.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado e está prestando atendimento às vítimas. Mais informações em instantes.

Motorista bateu com carro no poste, na BR 262 Crédito: Foto do internauta

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais