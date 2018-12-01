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Na Serra

Duas pessoas assassinadas em Planalto Serrano em menos de 24 horas

A suspeita é de que os crimes tenham conexão com a briga entre gangues do bairro, mas ainda não se sabe se há ligação direta entre eles

Publicado em 01 de Dezembro de 2018 às 19:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2018 às 19:52
Segundo homicídio em Planalto Serrano, na Serra, em menos de 24 horas Crédito: Marcelo Prest | GZ
Um jovem de 22 anos foi morto na tarde deste sábado (1), na Serra. Este é o segundo crime em menos de 24 horas envolvendo a rivalidade entre três grupos de traficantes de Planalto Serrano.
Jeferson Ferreira da Conceição Silva, foi morto por múltiplos disparos, por volta das 15 horas, na calçada da igreja Quadrangular da Avenida Cachoeiro de Itapemirim, no Bloco I do bairro.
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De acordo com o tio do rapaz, o auxiliar de logística Eduardo Silva, 27 anos, Jeferson estava assistindo a um jogo de futebol em um campo próximo à igreja quando tudo aconteceu.
Jeferson Ferreira da Conceição Silva Crédito: Arquivo da família
"Recebi de um sobrinho meu uma mensagem falando que tinham matado o Jeferson e não acreditei. Ele era um menino bom, morava com a avó materna e trabalhava como auxiliar de pintura", disse.
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Antes da polícia chegar ao local do crime, muitos moradores do bairro se reuniram ao redor do corpo de Jeferson. Sobre o corpo, colocaram um lenço estampado e, enquanto os policiais estavam no local, não foram embora.
Segundo a polícia, Jeferson estava com um amigo quando um carro Gol, de cor verde, com três ocupantes, mandou a dupla parar. O amigo saiu correndo e foi baleado, mas não morreu. Jeferson morreu no local.
PELA MANHÃ
Por volta das 7 horas deste sábado, a Polícia Militar já havia sido acionada devido a um corpo encontrado próximo ao local onde ocorreu o homicídio da tarde.
De acordo com o policial que atendeu a ocorrência, Luiz Felipe Leandro da Silva, 21 anos, foi encontrado morto em Serra Vile, Bloco B, na Serra. O rapaz foi baleado no dorso e no punho direito durante a madrugada.
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As duas ocorrências estão sendo investigadas pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. A suspeita é de que os crimes tenham conexão com a briga entre gangues do bairro, mas ainda não se sabe se há ligação direta entre eles.
> Leia mais matérias de Polícia

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