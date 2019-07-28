Home
>
Polícia
>
Drone e atiradores cercam casa com homem que faz bebê de refém

Drone e atiradores cercam casa com homem que faz bebê de refém

Vizinhos afirmam que o homem está ameaçando sua filha, de dois meses de idade, com uma faca; bebê está encarcerada desde a 1h da madrugada deste domingo (28)

Jose Ricardo Medeiros

[email protected]

Publicado em 28 de julho de 2019 às 19:00

 - Atualizado há 6 anos

A polícia mobilizou um drone e atiradores para ficarem vigiando a casa em que um ajudante de pedreiro, identificado como Adilcimar Ribeiro dos Santos, de 42 anos, mantém a própria filha, de 2 meses de idade, em cárcere privado. A bebê é feita refém pelo pai desde a 1h da madrugada deste domingo (28). 

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Um homem de 22 anos e um adolescente de 15 foram localizados e detidos; um terceiro envolvido é procurado pelo crime, que culminou no roubo de cerca de R$ 140 mil

Envolvidos em roubo a dono de padaria em Sooretama são detidos em Linhares

Uma servidora da educação e duas da saúde municipal foram indiciadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo

Servidoras vão responder por morte de criança agredida em escola de Ibatiba

De acordo com alguns vizinhos, que de suas casas conseguem ter visão para alguns cômodos da casa, o homem começou a fazer gestos e ameaçar a bebê com uma faca. 

> Vídeo mostra homem dando banho em bebê durante cárcere em Vitória

Os atiradores saltaram de um carro cerca de duas ruas atrás da casa em que está o suspeito, em Resistência, bairro de Vitória, como mostra flagra do Gazeta Online

No local, um policial confirmou à reportagem que o drone está sendo usado para monitorar os passos do homem dentro da casa. Os atiradores, segundo informações, começaram a se posicionar a partir das 15h47 deste domingo (28). 

NEGOCIAÇÕES

Às 17h18, as informações sobre a negociação dão conta de que o homem começou a dialogar mais com a Polícia Militar, mas ainda há muita resistência e nenhum sinal de que ele queira se entregar. A PM intensifica o trabalho de negociação.
Segundo a reportagem apurou, o ajudante de pedreiro já afirmou à polícia que é evangélico e diz conhecer a palavra de Deus. Os negociadores da polícia devem utilizar argumentos relacionado ao assunto para tentar fazê-lo se entregar.

(Com informações de Gustavo Cheluje)

VÍDEO

A mãe da criança, Lucimara Pereira Falcão, uma dona de casa, de 44 anos, conversou com o Gazeta Online e contou que tudo começou com uma briga na noite deste sábado (27). Segundo ela, o esposo teria ficado nervoso após ela ter saído de casa para ir na residência da irmã e, depois, na residência do cunhado. Nesse trajeto, Lucimara viu o marido, mas o cumprimentou apenas de longe. Segundo ela, o esposo entendeu que ela teria o ignorado.

Durante uma discussão, a dona de casa teria tentado se explicar, mas Adilcimar não deu ouvidos e saiu de casa. Por volta de meia noite, quando retornou ao local, o ajudante de pedreiro estava visivelmente alterado, segundo Lucimara. Ela contou que ele voltou a discutir e, nesta segunda briga, a mulher disse que não queria continuar com o relacionamento.

Foi nesse momento que o pedreiro pegou uma faca e disse à Lucimara que se ela o abandonasse, ele mataria a filha do casal e depois se mataria.

A dona de casa Lucimara Pereira Falcão é mãe do bebê de dois meses feito refém no bairro Resistência, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Com medo da reação do marido, Lucimara pediu que sua filha de nove anos deixasse o local. Segundo ela, o esposo fez muitas ameaças ao bebê e depois saiu com a criança no colo pelo bairro. Quando Adicilmar voltou à residência, ele não permitiu que a esposa entrasse na casa.

DESPEDIDA

Lucimara contou que enquanto segurava uma faca, Adilcimar pediu que as duas filhas da dona de casa, uma de nove anos e a outra de 20, beijassem a bebê para se despedirem da criança. A irmã mais velha foi até o local depois que a irmã mais nova foi até a casa dela chamá-la para ajudar com a situação.

A jovem de 20 anos se recusou a obedecer a ordem do padrasto, mas ele insistiu e aproximou o rostinho da bebê na grade. Nesse momento, a irmã mais velha se aproximou, tentou pegar a faca do ajudante de pedreiro, mas ele puxou a arma e ela acabou ferida.

Lucimara relata ainda que depois dessa situação, o ajudante de pedreiro subiu para o terraço da residência ainda com a bebê no colo e ameaçou jogá-la. Adilcimar chegou a pendurar a menina pelo pé. Comovidos, moradores da rua se mobilizaram e colocaram colchonetes e travesseiros na calçada da casa.

Uma equipe da Polícia Militar, da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) e uma ambulância do Samu estão no local acompanhando a ocorrência. A Polícia Militar segue em negociação com o criminoso.

Criança é feita refém no bairro Resistência, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

ALIMENTAÇÃO

A última alimentação da bebê, de dois meses, tinha sido na noite deste sábado (27). Após passar a madrugada inteira com fome, os negociadores da polícia conseguiram convencer o pai de alimentar o bebê com uma mamadeira na manhã deste domingo (28). A própria mãe da criança fez a retirada do leite, colocou no recipiente e um dos negociadores fez a entrega ao Adilcimar.

Até as 10h30 deste domingo (28), a situação permanecia a mesma no local. Enquanto a polícia negocia com o pai da criança, vizinhos se reuniram na frente da casa para acompanhar o desfecho do caso que mobilizou todo o bairro. Já por volta de 11h10, a polícia afastou a população porque o barulho estava atrapalhando a negociação com o pai da criança.

No início da tarde, mais uma mamadeira foi entregue ao pai da criança para alimentar a bebê. Segundo a família, a negociação continua e nenhuma informação foi passada pela polícia.

O trabalho de negociação acontece de forma sigilosa.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

carcere gazeta online resistência vitória

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais