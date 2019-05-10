Home
>
Polícia
>
Droga encontrada em navio no ES é avaliada em US$ 2,5 milhões

Droga encontrada em navio no ES é avaliada em US$ 2,5 milhões

Membros da alfândega acreditam que a cocaína tenha 90% de pureza, o que justificaria o valor tão alto para 25 quilos da droga; apreensão ocorreu no Terminal Portuário de Vila Velha