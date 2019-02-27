Home
Dono de oficina mecânica é morto com tiro na cabeça em Vila Velha

O crime aconteceu por volta das 7 horas da manhã, quando apenas os funcionários estavam no local. O assassino fugiu de moto e ainda não foi localizado