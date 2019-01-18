Home
>
Polícia
>
Dono de loja de celulares preso é suspeito de financiar assaltos no ES

Dono de loja de celulares preso é suspeito de financiar assaltos no ES

Bruno Melo Salviano, de 29 anos, foi preso pela Polícia Civil. Com ele, também foram encontradas duas submetralhadoras de calibre 380. e fabricação caseira.