Home
>
Polícia
>
Dono de bar é preso suspeito de balear homem em Colatina

Dono de bar é preso suspeito de balear homem em Colatina

Vítima foi atingida por tiros nas costas e pediu socorro a um motorista de ônibus; caso aconteceu na segunda-feira (12)

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 12:32

Homem é baleado em bar e encontrado ferido dentro de ônibus em Colatina
Após ser baleado pelo dono de um bar, homem pediu socorro dentro de ônibus Crédito: Leitor | A Gazeta

Um homem foi baleado pelo dono de um bar e encontrado ferido dentro de um ônibus no bairro Vila Lenira, em Colatinano Noroeste do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (12). Segundo a Polícia Militar, os tiros atingiram as costas da vítima. O suspeito acabou preso.

Recomendado para você

Câmeras registraram presença do técnico de manutenção no local e data do crime; Ele compareceu à delegacia e confessou furto

Jovem é indiciado por furtar Centro Cultural em Venda Nova do Imigrante

Vítima foi identificada como Diego dos Santos Loutério, de 24 anos; polícia investiga se execução tem relação com histórico criminal

Barbeiro morto em Vitória já tinha sido preso por mandar matar filho de pastor

Vizinhos relataram que um cheiro forte vinha da residência do homem. A casa estava trancada e com as luzes apagadas, mas os populares ajudaram os policiais a entrar no local

Policial Militar é encontrado morto dentro de casa em Cachoeiro

De acordo com a PM, a vítima estava no bar negociando a compra de um pássaro com o proprietário do estabelecimento. Ainda conforme o relato, o dono do bar disse que teria algo para entregar, saiu do local em uma motocicleta e retornou minutos depois, disparando contra o homem. 

Mesmo ferida, a vítima conseguiu entrar em um ônibus, onde foi localizada pelos policiais. O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e encaminhado para o Hospital Estadual Sílvio Avidos.

Polícia Civil informou que o suspeito, de 26 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, autuado em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado ao sistema prisional.

Em nota, a empresa de ônibus informou que o motorista prestou socorro ao passageiro ferido, acionou a Polícia Militar e aguardou a chegada do atendimento de emergência.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

ônibus Ônibus ES Norte Região Noroeste do ES

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais