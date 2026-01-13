Tentativa de homicídio

Dono de bar é preso suspeito de balear homem em Colatina

Vítima foi atingida por tiros nas costas e pediu socorro a um motorista de ônibus; caso aconteceu na segunda-feira (12)

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 12:32

Após ser baleado pelo dono de um bar, homem pediu socorro dentro de ônibus Crédito: Leitor | A Gazeta

Um homem foi baleado pelo dono de um bar e encontrado ferido dentro de um ônibus no bairro Vila Lenira, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (12). Segundo a Polícia Militar, os tiros atingiram as costas da vítima. O suspeito acabou preso.

De acordo com a PM, a vítima estava no bar negociando a compra de um pássaro com o proprietário do estabelecimento. Ainda conforme o relato, o dono do bar disse que teria algo para entregar, saiu do local em uma motocicleta e retornou minutos depois, disparando contra o homem.

Mesmo ferida, a vítima conseguiu entrar em um ônibus, onde foi localizada pelos policiais. O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e encaminhado para o Hospital Estadual Sílvio Avidos.

A Polícia Civil informou que o suspeito, de 26 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, autuado em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado ao sistema prisional.

Em nota, a empresa de ônibus informou que o motorista prestou socorro ao passageiro ferido, acionou a Polícia Militar e aguardou a chegada do atendimento de emergência.

