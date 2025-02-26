Dois ônibus do Transcol são apedrejados durante protesto em Vila Velha

Dois ônibus do Sistema Transcol foram apedrejados, na tarde da última terça-feira (25), durante uma manifestação próxima ao viaduto do bairro 23 de Maio, na região da Grande Terra Vermelha , em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, o protesto foi motivado pelo desaparecimento de um morador do bairro Ulisses Guimarães e bloqueou parcialmente a via, que foi liberada no mesmo dia.

Ainda conforme a corporação, os militares foram acionados para conter a manifestação e, ao chegar ao local, os agentes também foram alvo de tentativas de apedrejamento e agressões físicas. Para dispersar o grupo e garantir a segurança da equipe, os militares efetuaram disparos com munição não letal de elastômero (bala de borracha).

Ônibus apedrejado em Vila Velha Crédito: Leitor A Gazeta

O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) afirmou que os vidros dianteiros e as janelas laterais dos coletivos foram quebradas. "Além disso, os criminosos ainda tentaram atear fogo nos veículos, mas policiais contiveram a ação", disse o sindicato em nota enviada à reportagem de A Gazeta. Ainda conforme a entidade, no interior do coletivo, os policiais encontraram um dispositivo incendiário artesanal, conhecido como coquetel molotov.