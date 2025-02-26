Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Grande Terra Vermelha

Dois ônibus do Transcol são apedrejados durante protesto em Vila Velha

Segundo a Polícia Militar, protesto foi motivado pelo desaparecimento de um morador do bairro Ulisses Guimarães e ainda houve tentativa de incendiar os coletivos

Publicado em 26 de Fevereiro de 2025 às 09:55

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

26 fev 2025 às 09:55
Dois ônibus do Sistema Transcol foram apedrejados, na tarde da última terça-feira (25), durante uma manifestação próxima ao viaduto do bairro 23 de Maio, na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, o protesto foi motivado pelo desaparecimento de um morador do bairro Ulisses Guimarães e bloqueou parcialmente a via, que foi liberada no mesmo dia. 
Ainda conforme a corporação, os militares foram acionados para conter a manifestação e, ao chegar ao local, os agentes também foram alvo de tentativas de apedrejamento e agressões físicas. Para dispersar o grupo e garantir a segurança da equipe, os militares efetuaram disparos com munição não letal de elastômero (bala de borracha).
Ônibus apedrejado em Vila Velha
Ônibus apedrejado em Vila Velha Crédito: Leitor A Gazeta
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) afirmou que os vidros dianteiros e as janelas laterais dos coletivos foram quebradas. "Além disso, os criminosos ainda tentaram atear fogo nos veículos, mas policiais contiveram a ação", disse o sindicato em nota enviada à reportagem de A Gazeta. Ainda conforme a entidade, no interior do coletivo, os policiais encontraram um dispositivo incendiário artesanal, conhecido como coquetel molotov.
A GVBus também informou que a motorista de um dos ônibus sofreu um ferimento leve na mão ao sair do veículo antes da tentativa de incêndio. Nenhum passageiro que estava nos ônibus ficou ferido, segundo o sindicato. Após a ação da PM, a via foi liberada e a manifestação encerrada. Nenhum suspeito foi detido. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

GVBus Sistema Transcol Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio atinge imóvel no trevo da Ilha da Luz em Cachoeiro de Itapemirim
Incêndio atinge imóvel no Trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral
Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados