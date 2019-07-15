Em bairros vizinhos

Dois jovens são mortos a tiros em Cachoeiro

Crimes foram registrados neste domingo e aconteceram em bairros vizinhos. A polícia não confirmou se há relação entre eles

Publicado em 15 de julho de 2019 às 14:56 - Atualizado há 6 anos

Dois assassinatos de jovens foram registrados neste domingo (14) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Os crimes aconteceram em bairros vizinhos, mas a polícia não confirmou se há relação entre eles.

O primeiro assassinato aconteceu na madrugada, quando Gustavo Paula Garcia, que não teve a idade informada, foi atingido por vários tiros no bairro Alto Independência. Segundo a polícia, há informações que ele tenha envolvimento com tráfico de drogas.

À tarde, por volta de 16h30, no bairro Santa Helena, há cerca de 400m do homicídio anterior, Davi Rocha Mota, de 18 anos, também foi atingido por tiros. Para tentar se salvar, ele correu para uma casa, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil está investigando os casos.





