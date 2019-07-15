Home
>
Polícia
>
Dois jovens são mortos a tiros em Cachoeiro

Dois jovens são mortos a tiros em Cachoeiro

Crimes foram registrados neste domingo e aconteceram em bairros vizinhos. A polícia não confirmou se há relação entre eles

Gazeta Online

Publicado em 15 de julho de 2019 às 14:56

 - Atualizado há 6 anos

Dois assassinatos de jovens foram registrados neste domingo (14) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Os crimes aconteceram em bairros vizinhos, mas a polícia não confirmou se há relação entre eles.

Recomendado para você

Quadrilha usava perfis falsos para marcar encontros e depois chantagear homens casados; mulher que era líder do esquema e o marido foram presos em Colatina, no Noroeste do Estado

Extorsão sexual: Operação Luxúria mira grupo que ameaçava vítimas no ES

Condutor disse ter aceitado corrida de R$ 90 do Rio de Janeiro para Vitória e estava levando uma passageira, que a PRF constatou ser foragida da Justiça; os dois foram detidos

Motorista de app é flagrado transportando carga de lança-perfume em Guarapari

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

O primeiro assassinato aconteceu na madrugada, quando Gustavo Paula Garcia, que não teve a idade informada, foi atingido por vários tiros no bairro Alto Independência. Segundo a polícia, há informações que ele tenha envolvimento com tráfico de drogas.

À tarde, por volta de 16h30, no bairro Santa Helena, há cerca de 400m do homicídio anterior, Davi Rocha Mota, de 18 anos, também foi atingido por tiros. Para tentar se salvar, ele correu para uma casa, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil está investigando os casos.

 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

homicídio

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais