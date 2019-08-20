Home
Dois jovens morrem em acidente com fusca em Vila Velha

As vítimas eram um rapaz de 21 anos e uma mulher de 27 anos. Outros dois jovens, de 21 e 26 anos, ficaram feridos. Acidente ocorreu na Rodovia Darly Santos