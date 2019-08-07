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TRáfico

Dois homens são presos com 113 buchas de maconha em Cachoeiro

Segundo os militares, os indivíduos foram abordados por estarem em atitude suspeita

Publicado em 07 de Agosto de 2019 às 12:59

Publicado em 

07 ago 2019 às 12:59
Dois homens são presos com 113 buchas de maconha em Cachoeiro Crédito: Divulgação Polícia Militar
A Polícia Militar prendeu nesta terça-feira (06), no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, dois homens que estavam com 113 buchas de maconha e R$ 120,00.
Segundo os militares, os indivíduos foram abordados devido a uma atitude suspeita. Os detidos foram encaminhados à delegacia de Cachoeiro, junto com o material apreendido.
PRISÃO EM MIMOSO
Militares prenderam também nesta terça-feira (06) um jovem de 22 anos suspeito de envolvimento no tráfico de drogas, em Mimoso do Sul, no Sul do Estado. O indivíduo tentou fugir, mas foi abordado com 16 pedras de crack e R$ 30,00.

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