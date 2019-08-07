Dois homens são presos com 113 buchas de maconha em Cachoeiro

prendeu nesta terça-feira (06), no bairro Gilson Carone, em, no Sul do Estado, dois homens que estavam com 113 buchas de maconha e R$ 120,00.

Segundo os militares, os indivíduos foram abordados devido a uma atitude suspeita. Os detidos foram encaminhados à delegacia de Cachoeiro, junto com o material apreendido.

Militares prenderam também nesta terça-feira (06) um jovem de 22 anos suspeito de envolvimento no tráfico de drogas, em Mimoso do Sul, no Sul do Estado. O indivíduo tentou fugir, mas foi abordado com 16 pedras de crack e R$ 30,00.