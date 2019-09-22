Home
Dois homens são mortos durante festa funk na Ilha das Caieiras, Vitória

Rafael Gonçalves Pereira, 22, e Willian Silva da Costa, 26, foram baleados durante a festa. Uma mulher também foi vítima de bala perdida na rua