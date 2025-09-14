Crimes

Dois homens são mortos a tiros no mesmo bairro em São Mateus

Uma das vítimas foi encontrada em frente a uma casa, já a segunda estava em uma área de pastagem; o segundo homem morto era suspeito de assassinato, segundo testemunhas

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 11:29

Dois homens foram mortos a tiros no bairro Morada do Lago, em São Mateus, na Região Norte do Espírito Santo, na tarde de sábado (13). As idades e identidades das vítimas não foram divulgadas. Segundo a Polícia Militar, o primeiro corpo foi encontrado em frente a uma casa, mas nenhuma testemunha estava no local. O Samu/192 confirmou a morte da vítima e a perícia da Polícia Científica foi acionada.

Em seguida, os policiais ouviram diversos tiros e seguiram na direção do som, chegando a uma área de pastagem próxima a um valão que corta o bairro, onde encontraram um homem ferido. No local, de acordo com nota divulgada pela PM, testemunhas contaram que o homem encontrado seria suspeito de cometer um assassinato momentos antes, no mesmo bairro, e que ele estaria sendo seguido por pessoas desconhecidas. A segunda morte também foi confirmada pelo Samu/192, que acionou a perícia.

De acordo com a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Nenhum suspeito foi detido. Os corpos foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal, em Linhares. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181).

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta