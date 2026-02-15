Violência

Dois homens são mortos a tiros e outro é agredido em Linhares

Crimes aconteceram em curto intervalo de tempo nos bairros Shell e Olaria, além de uma ocorrência de agressão no balneário de Pontal do Ipiranga

Luana Luiza Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 10:56

O sábado (14) de carnaval foi marcado por casos de violência em Linhares, no Norte do Espírito Santo, com dois homicídios e uma vítima de agressão registrados em curto espaço de tempo. A primeira ocorrência foi no bairro Shell, onde, segundo a Polícia Militar, um homem identificado como Rafael França Rocha, 28 anos, foi atingido por disparos no quintal de casa. De acordo com uma testemunha, ele teria ido até o portão, após ser chamado, e acabou surpreendido pelos tiros.





Horas depois, no bairro Olaria, Adilson Gomes da Silva, conhecido como “Baiano”, foi baleado e socorrido por vizinhos, sendo levado ao Hospital Geral de Linhares, mas não resistiu aos ferimentos. Testemunhas relataram ter ouvido disparos vindos da residência. No local, os policiais encontraram sinais de luta corporal e muito sangue espalhado pelo imóvel.

A Polícia Civil informa que ambos os casos estão sendo investigados pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Já na manhã deste domingo (15), um homem foi encontrado ferido e ensanguentado em frente à base da Polícia Militar, no balneário de Pontal do Ipiranga. As circunstâncias do caso não foram detalhadas, pois, segundo a Polícia Civil, a ocorrência ainda está em andamento.

