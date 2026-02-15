Homem é preso após tentar matar mulher e intoxicar família com inseticida no ES

Uma discussão familiar terminou na prisão de um homem após dupla tentativa de feminicídio e intoxicação de familiares por produtos químicos em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, no sábado (14). Segundo o boletim da Polícia Militar, a equipe foi acionada após três pessoas darem entrada na Unidade Básica de Saúde do município com suspeita de intoxicação.

De acordo com a ocorrência, o homem estava embriagado e, após uma discussão dentro de casa, tentou atacar a esposa na região do pescoço com uma chave de fenda, sendo impedido pelo genro. Logo depois, espalhou gasolina pela residência e ameaçou atear fogo no imóvel, mas foi novamente contido pelo genro. Por fim, ele lançou um recipiente com inseticida agrícola contra a esposa, a filha de 14 anos e o genro e, a seguir, ingeriu um herbicida.