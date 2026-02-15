Suspeito por morte de irmãos em Linhares é preso em São Mateus
Foi preso em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã de domingo (15), um dos suspeitos de participação na morte dos irmãos Estevão de Azevedo Costa, 14 anos, e João Francisco de Azevedo Costa, 15 anos, ocorrida em agosto de 2024 no bairro Santa Cruz, em Linhares, também no Norte. John Riquel Santos Correia, conhecido como "MT", era considerado foragido desde a época do crime.
De acordo com as investigações policiais, John Riquel e outros dois suspeitos atraíram os irmãos para uma cilada e depois os executaram.
Na noite do crime, João Francisco estava em casa quando recebeu uma mensagem que pedia para que fosse até um ponto de encontro. Ele saiu e acabou levando o irmão Estevão. Ambos entraram em um carro de aplicativo e, depois, desapareceram. Na manhã seguinte, os familiares registraram o desaparecimento na delegacia da cidade e, horas depois, uma prima encontrou os corpos dos irmãos no residencial Jocafe, no bairro Santa Cruz.
Agora, mais de um ano depois do crime, John Riquel foi localizado na casa onde morava com a esposa, com a ajuda do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat Norte) da Polícia Civil e da Divisão de Inteligência da Polícia Penal (DIPP). Ele foi preso e encaminhado à 18ª Delegacia Regional de São Mateus.
A Polícia Civil informa que John Riquel tinha mandado de prisão em aberto, expedido pela 2ª Vara Criminal de Linhares, pelos crimes de falsa identidade, tráfico de drogas e disparo de arma de fogo. Após os procedimentos legais, ele será encaminhado ao presídio.