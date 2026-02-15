Suspeito por morte de irmãos em Linhares é preso em São Mateus

Estevão e João Francisco foram mortos em agosto de 2024 Crédito: Divulgação | Polícia Civil

De acordo com as investigações policiais, John Riquel e outros dois suspeitos atraíram os irmãos para uma cilada e depois os executaram.



Na noite do crime, João Francisco estava em casa quando recebeu uma mensagem que pedia para que fosse até um ponto de encontro. Ele saiu e acabou levando o irmão Estevão. Ambos entraram em um carro de aplicativo e, depois, desapareceram. Na manhã seguinte, os familiares registraram o desaparecimento na delegacia da cidade e, horas depois, uma prima encontrou os corpos dos irmãos no residencial Jocafe, no bairro Santa Cruz.

Agora, mais de um ano depois do crime, John Riquel foi localizado na casa onde morava com a esposa, com a ajuda do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat Norte) da Polícia Civil e da Divisão de Inteligência da Polícia Penal (DIPP). Ele foi preso e encaminhado à 18ª Delegacia Regional de São Mateus.