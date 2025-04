Violência

Dois homens são baleados durante assalto a bar em Água Doce do Norte

Os suspeitos conseguiram fugir, mas uma das armas usadas por eles foi abandonada no local após quebrar

Duas vitimas foram socorridas pelo Samu/192. (Divulgação | Sesa)

Geizy Gomes TV Gazeta Sul / [email protected]

Duas pessoas foram baleadas durante assalto a um bar no distrito de Cafelândia, interior de Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (11). Os criminosos conseguiram fugir, mas uma das armas usadas por eles foi abandonada no local após quebrar.

A proprietária do bar contou que três homens chegaram ao local em um carro, desembarcaram armados e começaram a agredir os clientes com violência. Durante a ação, os assaltantes recolheram celulares e outros pertences das vítimas. Segundo ela, uma das armas usadas pelos criminosos — uma espingarda antiga, de dois canos, alimentada com pólvora — se quebrou durante as agressões e foi abandonada no local.

Um homem foi atingido por um tiro no abdômen e estava caído dentro do estabelecimento quando os militares chegaram ao local. Ele foi socorrido pela PM e levado ao Hospital Municipal, sendo transferido em seguida para o Hospital de Barra de São Francisco devido à gravidade dos ferimentos. Outro homem foi atingido no antebraço esquerdo por um disparo e foi socorrido pelo Samu/192. Ele disse que correu para uma área de mata ao ouvir os tiros e só saiu do esconderijo após a chegada da PM.

Outro homem que estava no bar relatou que foi agredido com coronhadas na cabeça. Ele teve o celular levado e também foi encaminhado pelo Samu/192 ao Hospital Municipal de Barra de São Francisco. Outras vítimas não chegaram a ser agredidas, mas os celulares foram roubados.

A Polícia Militar realizou buscas na região, mas até o momento nenhum suspeito foi preso. A arma abandonada no bar foi apreendida e o caso segue sob investigação. A Polícia Civil informa que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Água Doce do Norte. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

