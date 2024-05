Dois carros roubados são recuperados em garagem em Cariacica

O local era utilizado para desmanche de veículos no bairro Novo Horizonte. Dois irmãos, de 28 e 17 anos, foram detidos

Dois carros com restrição de furto e roubo foram recuperados pela Guarda Municipal de Cariacica na manhã deste sábado (25), na garagem de uma casa onde era feito o desmanche de veículos no bairro Novo Horizonte. Dois irmãos, de 28 e 17 anos, foram detidos.

Uma equipe da guarda foi ao local após receber a informação de que havia um carro na garagem da casa com restrição de furto e roubo. Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta , a própria mãe dos jovens autorizou a entrada dos agentes.

No local, foram encontrados um Fiat Siena e um Renault Sandero. Ao consultarem a placa que estava no Siena, os agentes identificaram que a mesma pertencia a um caminhão. As placas do segundo carro também tinham sido trocadas.