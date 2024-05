Homem com sintomas de embriaguez causa acidente em Vitória

Segundo a Guarda Municipal, cinco veículos aguardavam o semáforo abrir quando um sexto motorista colidiu, provocando o longo engavetamento; uma mulher ficou ferida

Um motorista com sintomas de embriaguez provocou um engavetamento com outros cinco veículos e deixou uma condutora ferida na Avenida Fernando Ferrari, em Jardim da Penha, Vitória, na noite de sexta-feira (24). Ele foi conduzido à 1ª Delegacia Regional de Vitória, autuado em flagrante e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

A Guarda Municipal explicou que cinco veículos estavam parados, em fila, esperando o semáforo abrir quando um sexto automóvel (Ford Ranger) não observou o sinal fechado e colidiu. Foi ofertado aos condutores o teste de bafômetro, sendo que o motorista do sexto veículo se recusou a fazer, sendo emitido um auto de infração de recusa.

A Polícia Militar também foi acionada para a ocorrência e explicou que, apesar da recusa do motorista da Ranger em fazer o teste do bafômetro, "foi lavrado exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora por apresentar diversos sintomas de embriaguez". O condutor — que não teve o nome divulgado — foi levado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória. Os demais condutores realizaram os testes, que deram negativo para ingestão de álcool.

A Polícia Civil afirmou que o condutor do Ford foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV) após ser autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de um veículo com consideração de composição dos danos civis e por condução do veículo sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa.