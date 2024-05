Homem é esfaqueado e mantido preso dentro de apartamento em Vitória

Vítima relatou para a Polícia Militar que o agressor estava na casa dele desde o dia 22, após os dois engatarem um relacionamento casual

Um aposentado de 68 anos foi esfaqueado dentro do próprio apartamento no Centro de Vitória , na noite de sexta-feira (24). O suspeito de cometer o crime é um homem que estava na residência desde o dia 22, após os dois iniciarem um relacionamento casual, segundo narrado pela vítima à Polícia Militar.

O idoso relatou aos policiais que, em determinado momento, o agressor pegou a faca e anunciou um assalto, desferindo dois golpes na vítima, após ouvir que só havia R$ 100 no imóvel e nada mais de valor, conforme apuração da TV Gazeta. O homem então saiu do local com pertences do aposentado e o deixou trancado em casa. Os policiais tiveram que arrombar a porta do imóvel para conseguir resgatá-lo.