Dois agentes da Guarda de Viana são baleados e adolescente é morto em confronto

Disparos ocorreram durante uma abordagem a um rapaz de 17 anos que fazia uso de entorpecentes em via pública em Vila Bethânia; guardas levaram seis tiros no total e foram levados para o hospital

Dois agentes da Guarda Municipal de Viana foram baleados e um adolescente de 17 anos morreu após confronto no bairro Nova Bethânia, em Viana , por volta das 20h40 de sexta-feira (20). Segundo informações da Prefeitura de Viana, o incidente ocorreu durante uma abordagem a um indivíduo que fazia uso de entorpecentes em via pública.>

Um dos agentes da Guarda Municipal foi atingido por dois disparos, e o outro por quatro, todos nas pernas. Ambos foram inicialmente socorridos no Pronto Atendimento de Arlindo Villaschi e, posteriormente, encaminhados a um hospital na Grande Vitória. De acordo com a prefeitura, o estado de saúde dos dois guardas é estável. >

De acordo com informações do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, moradores da região contaram que o adolescente morava na rua, tinha boa relação com os vizinhos e que o viram pouco antes da ação. Testemunhas relataram que os agentes da guarda foram abordá-lo e que, como ele estava armado, atirou nos agentes, que então revidaram.>