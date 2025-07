"Gato"

Distribuidora de bebidas é flagrada furtando energia em Presidente Kennedy

Proprietário do comércio foi levado para a Delegacia Regional de Itapemirim e poderá cumprir pena de até quatro anos de reclusão

Uma distribuidora de bebidas foi flagrada furtando energia elétrica na comunidade de Jaqueira, zona rural de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (30). No local, a Polícia Civil encontrou uma ligação direta irregular na rede elétrica que abastecia a energia do comércio e de uma residência ao lado. O proprietário do estabelecimento foi conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim. >