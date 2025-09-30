Vila Velha, Cariacica e Guarapari

Disputa pelo tráfico gerou sequência de homicídios em três municípios do ES

Um ataque a tiros acabou em vingança e assassinatos em um período de cinco dias; Polícia Civil detalhou os casos

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 19:29

Mario Miguel Santos Antunes, 19 anos, Antonio Mailson Ferreira Alves, 34, e Yhorran de Aquino Silva, 23, morreram em disputa de tráfico (da esquerda para a direita) Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Entre os dias 12 e 16 de novembro de 2024, uma sequência de mortes em três cidades capixabas marcou a disputa do tráfico de drogas entre duas regiões de Vila Velha: Zumbi dos Palmares e Pingo D’ Ouro, no bairro Santa Rita. O que começou com um ataque que deixou um baleado terminou em vingança e assassinatos. Nesta terça-feira (30), a Polícia Civil detalhou o que está por trás dos crimes ocorridos no período.

Em 11 de setembro, Antônio Mailson Ferreira Alves, conhecido como "Japa", sofreu uma tentativa de homicídio. Em represália ao ataque contra ele, no mês seguinte, Mario Miguel Santos Antunes, vulgo "Guzadinha", de 19 anos, foi assassinado em Zumbi dos Palmares.

A investigação da Polícia Civil apontou que Mario foi quem tentou matar Japa. O motivo seria a disputa pelo controle de pontos de venda de droga, que já os dois eram de facções rivais. Por vingança, Guzadinha teria sido morto por Japa e Yhorran de Aquino Silva, conhecido como Dibala. Acontece que, em um período de cinco dias após a morte de Mario, os apontados como executores dele também morreram.

As informações sobre as execuções foram divulgadas nesta terça-feira (30) pelo delegado Cleudes Junior, da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, durante coletiva de imprensa.

O delegado explicou que a investigação da morte de Guzadinha acabou mostrando a sequência dos crimes. Veja abaixo:

11 de setembro, em Vila Velha: Mario tenta matar Japa

Mario tenta matar Japa 12 de novembro, em Vila Velha: Japa e Yhorran matam Mario

Japa e Yhorran matam Mario 13 de novembro, bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari: Japa é morto

Japa é morto 16 de novembro, bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica: Yhorran de Aquino Silva é assassinado

Vingança do pai

Os assassinatos de Japa e Dibala estão para ser esclarecidos pela DHPP, porém, o delegado explicou que as mortes em Guarapari e Cariacica têm vários indícios de terem sido motivadas por vingança. Isso porque o pai de Mario seria gerente do tráfico em Zumbi dos Palmares.

“O tráfico tem suas próprias regras, e entre elas falam muito em 'safar' a vida familiar. Então, como foi o filho de um dos gerentes do tráfico, possivelmente ele tenha se movimentado (para se vingar), porque a resposta foi muito rápida. Possivelmente foi uma retaliação, uma resposta pelo homicídio do Guzadinha”, frisou o delegado.

O delegado explicou que a ação de represália é frequente e diferentes artimanhas são usadas para realizá-la.

“É meio que uma praxe ali no mundo do crime, que o camarada, quando ele sofre uma tentativa, ele vai lá (delegacia) para ser ouvido e por vezes ele indica uma pessoa que não existe, exatamente para que essa pessoa que o tentou matar fique à solta para que ele consiga ceifar a vida dessa pessoa. Foi isso que o Japa fez quando Mario tentou matá-lo. Ele chegou a ser ouvido na DHPP Vila Velha, só que na época ele apontou um nome totalmente diferente como o autor da tentativa que ele tinha sofrido", informou Cleudes Junior.

TCP contra PCV

As regiões onde os crimes aconteceram são dominadas por organizações criminosas diferentes. Conforme o delegado, Zumbi dos Palmares é controlado pelo Terceiro Comando Puro (TCP). Já em Pingo D’ Outro quem atua é o Primeiro Comando de Vitória (PCV).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta