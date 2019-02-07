Diarista incendiada pelo ex-marido na Serra recebe alta

Marciane Pereira dos Santos Crédito: Arquivo da família

A diarista Marciane Pereira dos Santos, de 36 anos, que teve 40% do corpo queimado pelo ex-marido no dia 9 de setembro de 2018 , vai receber alta hospitalar na tarde desta quinta-feira (6). Ela foi levada ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, após o ex-marido cadeirante atear fogo em seu corpo na frente dos filhos. A mulher sofreu queimaduras de 2º e 3º graus na face, pescoço, tronco e membros.

Marciana ficou em coma, teve um dedo da mão e a perna amputados, e passou por cirurgias para a reconstrução de orelha, de acordo com informações da irmã da vítima, a dona de casa Rosiana dos Santos. Após 151 dias internada, Marciane agradeceu o atendimento recebido e o apoio de familiares e da equipe médica para sua recuperação. de acordo com informações da irmã da vítima, a dona de casa Rosiana dos Santos. Após 151 dias internada, Marciane agradeceu o atendimento recebido e o apoio de familiares e da equipe médica para sua recuperação.

Eu agradeço por ter vindo para o Jayme. Todos aqui me acolheram e eu vi o esforço de cada um para que eu conseguisse viver. Estou indo embora, vou para minha casa, mas deixo minha eterna gratidão”, agradeceu Marciane Pereira dos Santos

No Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), setor em que Marciane passou a maior parte do tempo, a equipe médica falou sobre as vitórias conquistadas e o diretor técnico da unidade ressaltou o empenho dos profissionais.

A Marciane é uma guerreira. O tratamento médico depende muito da colaboração dos pacientes e ela não desistiu em nenhum momento, se mostrou forte e empenhada na sua recuperação. A alta hospitalar é mais um passo para a reconstrução da sua vida Eric Teixeira Gaigher, diretor técnico do Hospital Dr. Jayme

TRATAMENTO

Internada há quase cinco meses no Hospital Dr. Jayme, referência em queimaduras para todo o Espírito Santo, Marciane passou mais de 50 dias sob cuidados intensivos no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) da unidade. Ela foi submetida a 18 procedimentos cirúrgicos e foi acompanhada por diversas especialidades médicas: Terapia Intensiva, Oftalmologia, Cirurgia Torácica, Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular, Cardiologia, Ortopedia e Traumatologia, Infectologia, Nutrologia e Cirurgia Plástica. Além das equipes de enfermagem, fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional que trabalharam exaustivamente para sua recuperação.

Para a equipe da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, a diarista foi um dos casos mais graves já atendidos. “Diante do quadro tão complexo, já sabíamos que seria uma longa batalha, com prolongado tempo de internação, dificuldades físicas e psicológicas, além de possíveis complicações inerentes à gravidade das queimaduras. Mas a paciente, com apoio de toda equipe, superou nossas expectativas com postura extremamente positiva, o que resultou no sucesso terapêutico”, completou o médico da UTI do CTQ, Thiago Zon.

Para a psicóloga do Hospital Dr. Jayme, Elizabelle Corradi, o momento mais emocionante foi quando a paciente recebeu a visita da filha, Emanuela, de seis anos. “A Marciane queria muito rever a filha, e a criança também desejava esse encontro. Entretanto, tínhamos um trabalho árduo até que essa visita fosse realizada. A nossa preocupação era com a reação emocional da Emanuela, por isso, desde o início da internação foi orientado à família sobre a necessidade do acompanhamento psicológico dos filhos. No dia, a emoção tomou conta da família e de toda a equipe. O reencontro desencadeou a expressão de muitos sentimentos de Marciane e de sua filha. Tanto a paciente quanto a família e, principalmente os filhos, anseiam pelo retorno para casa”, completou a psicóloga Elizabelle Corradi.

EX-MARIDO PRESO