Detido por roubar bicicleta pede para ir pedalando a delegacia no ES

A bicicleta que havia sido furtada, foi transportada em cima da viatura da PM Crédito: Divulgação/PC

Colatina, na região Noroeste do Estado. Um homem de 38 anos furtou uma bicicleta que estava dentro do quintal de uma casa e, ao ser detido, pediu aos policiais para ir pedalando até a delegacia em, na região Noroeste do Estado.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime ocorreu durante a madrugada desta quinta-feira (20), no bairro Santa Helena.

Pouco tempo depois do furto, o suspeito a vendeu por R$ 50 a um homem que estava em um bar no mesmo bairro. Quando o dia amanheceu, o proprietário da bicicleta acionou a PM.

Após buscas realizadas na região, os policiais conseguiram localizar a bicicleta, o autor do furto e o receptador. Ao ser detido e percebendo a dificuldade dos policiais em transportar a bicicleta, o suspeito ainda sugeriu aos militares para ir à delegacia de Colatina pedalando, ao invés de ser conduzido de viatura.

A assessoria da Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por furto noturno e foi encaminhado à audiência de custódia.