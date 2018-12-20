Detido por roubar bicicleta pede para ir pedalando a delegacia no ES

Um homem de 38 anos furtou uma bicicleta que estava dentro do quintal de uma casa e, ao ser detido, pediu aos policiais para ir pedalando até a delegacia em Colatina, na região Noroeste do Estado.
De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime ocorreu durante a madrugada desta quinta-feira (20), no bairro Santa Helena.
Pouco tempo depois do furto, o suspeito a vendeu por R$ 50 a um homem que estava em um bar no mesmo bairro. Quando o dia amanheceu, o proprietário da bicicleta acionou a PM.
Após buscas realizadas na região, os policiais conseguiram localizar a bicicleta, o autor do furto e o receptador. Ao ser detido e percebendo a dificuldade dos policiais em transportar a bicicleta, o suspeito ainda sugeriu aos militares para ir à delegacia de Colatina pedalando, ao invés de ser conduzido de viatura.
A assessoria da Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por furto noturno e foi encaminhado à audiência de custódia.
Já o homem, de 55 anos, que comprou a bicicleta roubada foi autuado em flagrante por receptação e liberado após pagamento de fiança.