Detento que fugiu de presídio é preso após assalto em Linhares

Penitenciária Regional de Linhares Crédito: Brunela Alves

Linhares, no Norte do Estado. Um detento que havia fugido do presídio foi preso após assaltar uma pessoa em, no Norte do Estado.

Após uma vítima acionar a Polícia Militar (PM) para informar que havia sido assaltada por um criminoso que roubou uma quantia em dinheiro e um celular, na manhã de quinta-feira (15), no Centro do município, os militares iniciaram as buscas pelo suspeito.

Os policiais conseguiram avistar o acusado correndo e iniciaram uma perseguição. Após algumas quadras, o suspeito foi alcançado e abordado quando seguia em direção a uma padaria.

Durante a busca pessoal, foi localizado junto ao indivíduo identificado como Fernando Deonisio da Conceição os produtos do roubo, sendo um celular e a quantia de R$ 150 em espécie.

Ao consultarem o nome do suspeito junto a base de dados, foi constatado que havia contra ele um mandado em aberto, pois havia fugido do presídio.

O suspeito foi conduzido a Delegacia de Linhares juntamente com o material apreendido.

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o suspeito cumpria pena em regime semiaberto por roubo e, em 23 de agosto deste ano, fugiu do sistema prisional e desde então, era considerado foragido.