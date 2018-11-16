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Crime

Detento que fugiu de presídio é preso após assalto em Linhares

A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado e encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL)

Publicado em 16 de Novembro de 2018 às 20:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2018 às 20:47
Penitenciária Regional de Linhares Crédito: Brunela Alves
Um detento que havia fugido do presídio foi preso após assaltar uma pessoa em Linhares, no Norte do Estado.
Após uma vítima acionar a Polícia Militar (PM) para informar que havia sido assaltada por um criminoso que roubou uma quantia em dinheiro e um celular, na manhã de quinta-feira (15), no Centro do município, os militares iniciaram as buscas pelo suspeito.
Os policiais conseguiram avistar o acusado correndo e iniciaram uma perseguição. Após algumas quadras, o suspeito foi alcançado e abordado quando seguia em direção a uma padaria.
Durante a busca pessoal, foi localizado junto ao indivíduo identificado como Fernando Deonisio da Conceição os produtos do roubo, sendo um celular e a quantia de R$ 150 em espécie.
Ao consultarem o nome do suspeito junto a base de dados, foi constatado que havia contra ele um mandado em aberto, pois havia fugido do presídio.
O suspeito foi conduzido a Delegacia de Linhares juntamente com o material apreendido.
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o suspeito cumpria pena em regime semiaberto por roubo e, em 23 de agosto deste ano, fugiu do sistema prisional e desde então, era considerado foragido.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado e encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL).

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