Detento que escapou de presídio é encontrado na Serra

Júlio Cézar Geraldo, de 26 anos, foi preso no bairro Feu Rosa, depois de uma denúncia anônima. O acusado está entre os nove presos que fugiram da Penitenciaria Estadual de Vila Velha III, em abril deste ano

Publicado em 30 de julho de 2019 às 20:44 - Atualizado há 6 anos

Foragido da Justiça, Júlio Cézar Geraldo, de 26 anos, foi preso nesta terça-feira (30), no bairro Feu Rosa, na Serra depois de uma denúncia anônima. O acusado está entre os nove presos que fugiram da Penitenciaria Estadual de Vila Velha III, em abril deste ano.

Júlio Cézar preso na Serra Crédito: Divulgação

De acordo com a Polícia Civil, Júlio foi encontrado pela equipe de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic), com apoio da Polícia Militar. A polícia informou ainda que o acusado cumpria pena por roubo, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas e fugiu no dia 22 de abril.

Um dia após a fuga, a 8ª Vara Criminal de Vila Velha expediu um novo mandado de prisão. Júlio Cézar foi encaminhado para Supic e em seguida será reencaminhado para o presídio.

OUTROS DOIS PRESOS

Outro acusado que também foi capturado pela polícia foi Gleidson Rezende Marçal, o Xaropinho, preso no dia 6 de junho, em Ataíde, em Vila Velha.

De acordo com o a Guarda Municipal que participou da prisão, a equipe recebeu uma denúncia de que Xaropinho, estava traficando na região. O acusado estava em um veículo, na altura da Estrada de Capuaba, quando foi perseguido pelos agentes.

Ao perceber a presença da Guarda, Gleidson correu, com arma em punho, e tentou se esconder no terraço de uma casa. Ele caiu do local e foi em direção aos agentes, que se defenderam e realizaram um disparo de arma de fogo contra a perna dele. Na ocasião, o acusado foi levado ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, no município, onde está sob escolta.Depois de receber alta, o acusado foi encaminhado para o centro de Triagem de Viana.

Wallas Borges Silva e Gleidson Rezende Marçal capturados em junho Crédito: Divulgação

A polícia já capturou também Wallas Borges Silva, encontrado no dia 16 de junho. Condenado por furto, violência doméstica e tráfico de drogas, Wallas foi preso em flagrante com por posse de arma de fogo.

Ele foi encaminhado para Penitenciária de Segurança Máxima I.

A FUGA

Os detentos fugiram da Penitenciária Estadual de Vila Velha III, do Complexo de Xuri, em abril. Dos nove detentos, um deles é apontado pela polícia como chefe do tráfico de Flexal II. Além dele, estão na lista um agressor de mulher, acusados de roubos e um suspeito de vários homicídios.

A Secretaria do Estado de Justiça (Sejus) afirma que apenas dois fugitivos foram recapturados. Wallas Borges Silva, que foi detido por agredir a namorada e arrastá-la pelo braço, em Vitória, e Gleidson Rezende Marçal, o Xaropinho, suspeito de cometer vários homicídios em Santa Rita, Vila Velha. Eles estão presos na Penitenciária de Segurança Máxima I.

O foragido acusado de ser o chefe do tráfico de Flexal II é Adair Fernandes da Silva, o Dadá. Ele estava detido desde novembro de 2017, quando foi encontrado com duas pistolas calibre 9mm, uma pistola calibre .40, uma espingarda calibre 12, além de aproximadamente R$ 5 mil.Ele também é suspeito de fazer uma foto que viralizou, apontando uma arma em direção a viatura da PM.

COMO ESCAPARAM DO PRESÍDIO?

Embora a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) não tenha informado adinâmica da fuga, Rhuan Karllos Alves Fernandes, presidente do Sindicato dos Inspetores Penitenciários do Espírito Santo (Sindaspes) contou que os detentos conseguiram escapar cortando a grade que dá acesso a área externa da unidade.

AGENTE É PRESO

Uma operação do Núcleo de Combate e Repressão às Organizações Criminosas (Nuroc) prendeu um agente penitenciário suspeito de facilitara fuga de nove detentos da Penitenciária Estadual de Vila Velha 3, do Complexo de Xuri. A prisão foi realizada no dia 24 de julho.

A prisão do agente penitenciário aconteceu no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, mas a identidade do suspeito não foi revelada.

De acordo com o delegado Raphael Ramos, além do mandado de prisão, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa do suspeito. Outros cinco mandados de busca e apreensão foram realizados nas cidades de Vitória e Cariacica.

Cerca de 25 agentes do Nuroc, entre eles policiais civil e militares, participaram a operação.

CONTINUAM FORAGIDOS

Adair Fernandes Silva

Encontrava-se preso desde 04/11/2017 com entrada através de mandado de prisão por tráfico de drogas. Também respondia por furto e porte ilegal de arma de uso permitido.

Sávio Soares de Souza

Preso desde 02/06/2016 com prisão em flagrante por tráfico de drogas/ corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. Respondia ainda a processos por homicídio.

Carlos Eduardo Ferreira da Silva

Preso desde 06/03/2015 por roubo. Respondia a outros processos por tráfico de drogas, associação e roubo.

Adamo Mireira Felix

Preso em flagrante em 22/06/2018 por posse de arma e tráfico de drogas

Jean Carlos de Souza Silva

Entrada através de Prisão em Flagrante em 19/07/2017 por tráfico de drogas, posse ou porte de arma de fogo / corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. Há ainda outros processos por roubo, e tráfico de drogas.

Charles Bastos Moraes

Entrada em 23/08/2018 através de mandado de prisão por posse de arma de uso restrito. Respondeu a outros processos por tráfico de drogas e posse de arma de fogo.





